Правительство США остановило работу из-за отсутствия финансирования

Согласно информации источника, между сенаторами двух политических сил возникли разногласия на почве финансирования ряда спорных вопросов, связанных с принятием военного бюджета. Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было.

В результате оплата труда сотрудникам федеральных ведомств оказалась под угрозой. Сенаторы по обе стороны лагеря очень жестко раскритиковали текущую работу партийных коалиций в сенате.

"Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдаун Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за то, в каком положении мы оказались", - отмечает демократ Шумер.

"Вы поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам", - а это уже официальное уведомление администрации Белого Дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти США достигли единого решения касательно согласования сокращения бюджета Организации Объединенных Наций.