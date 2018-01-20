11:38 20.01.2018 | Политика | Новости
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Правительство США остановило работу из-за отсутствия финансирования

Сегодня истек срок временного финансирования федеральных ведомств из бюджетных средств в США. Об этом передает "Голос Америки".

Правительство США остановило работу из-за отсутствия финансирования

Согласно информации источника, между сенаторами двух политических сил возникли разногласия на почве финансирования ряда спорных вопросов, связанных с принятием военного бюджета. Демократы требовали республиканцев включить в резолюцию мероприятия по защите от депортации нелегальных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними, чего сделано не было.

В результате оплата труда  сотрудникам федеральных ведомств оказалась под угрозой. Сенаторы по обе стороны лагеря очень жестко раскритиковали текущую работу партийных коалиций в сенате. 

"Вина должна полностью лечь на плечи Трампа. Это будет названо шатдаун Трампа, потому что нет никого, кто заслуживает обвинения за то, в каком положении мы оказались", - отмечает демократ Шумер.

"Вы поставили политику выше интересов нашей национальной безопасности, семей военнослужащих, уязвимых детей и возможности служить всем американцам", - а это уже официальное уведомление администрации Белого Дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти США достигли единого решения касательно согласования сокращения бюджета Организации Объединенных Наций.

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