Порошенко и Трамп проведут встречу в Давосе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, именно Давос – платформа для политических, бизнесовых вопросов. Во время встречи, главы обеих стран будут обсуждать только президентские вопросы.

Кроме того, Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже. Вместе с тем, он не уточнил, когда именно состоится такая встреча.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Их переговоры должны состоятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который откроется 23 января.