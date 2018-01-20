Порошенко и Трамп проведут встречу в Давосе

Лидеры стран украинский президент Петр Порошенко и США Дональд Трамп проведут встречу на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который будет проходить 23-26 января 2018 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его словам, именно Давос – платформа для политических, бизнесовых вопросов. Во время встречи, главы обеих стран будут обсуждать только президентские вопросы.
Кроме того, Климкин анонсировал переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Париже. Вместе с тем, он не уточнил, когда именно состоится такая встреча.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Их переговоры должны состоятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который откроется 23 января.