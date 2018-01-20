Германия возьмется за изучение нового закона о реинтеграции Донбасс

По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, стоит и дальше продолжать мирное урегулирование ситуации на востоке Украины. Новый закон о реинтеграции Донбасса - это еще один шаг на пути реализации Минских договоренностей.

Правительство ФРГ пока не осуществило окончательную оценку принятого украинским парламентом закона. Однако ФРГ четко понимает контекст происходящего на востоке Украины: Россия - страна агрессор, которая поддерживает боевиков бандформирований и наемников на территории ОРДЛО, Украина - подвергается нападению.

Кроме того, Зайберт подчеркнул, что официальный Берлин осознает факт наличия кадровых российских войск в зоне проведения АТО.

"Документ необходимо проверить на соответствие духу Минска", - резюмирует политик.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко заявил, что официальный Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.