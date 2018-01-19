15:58 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о Донбассе мешает урегулировать конфликт, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически не согласен из законом реинтеграции Донбасса, который отдаляет перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины. 

Закон о Донбассе мешает урегулировать конфликт, - Песков

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно его словам, Россия будет сохранять свою приверженность духу минских договоренностей  вместе с Францией и Германией.

"Мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.

Напоследок пресс-секретарь российского президента отметил, что подобные шаги лишь отдаляют от искомой цели.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко считает принятый депутатами Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса - сигналом для жителей этого региона, а также Крыма.

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