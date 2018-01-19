Закон о Донбассе мешает урегулировать конфликт, - Песков

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно его словам, Россия будет сохранять свою приверженность духу минских договоренностей вместе с Францией и Германией.

"Мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.

Напоследок пресс-секретарь российского президента отметил, что подобные шаги лишь отдаляют от искомой цели.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко считает принятый депутатами Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса - сигналом для жителей этого региона, а также Крыма.