Закон о Донбассе мешает урегулировать конфликт, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически не согласен из законом реинтеграции Донбасса, который отдаляет перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно его словам, Россия будет сохранять свою приверженность духу минских договоренностей вместе с Францией и Германией.
"Мы по-прежнему выступаем за имплементацию минских договоренностей для достижения урегулирования этого внутриукраинского кризиса", - сказал Песков.
Напоследок пресс-секретарь российского президента отметил, что подобные шаги лишь отдаляют от искомой цели.
Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко считает принятый депутатами Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса - сигналом для жителей этого региона, а также Крыма.