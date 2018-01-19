21:59 19.01.2018 | Политика | Новости
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Стала известна дата президентских выборов в Черногории

Президентские выборы в Черногории состоятся 15 апреля 2018 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Стала известна дата президентских выборов в Черногории

Отмечается, что выборы президента назначил спикер парламента Черногории Иван Брайович. Однако, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов во время первого тура, то второй состоится через две недели.

В свою очередь, действующий президент страны Филип Вуянович не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимал должность президента в течение двух пятилетних сроков.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейская комиссия разработала проект стратегии Европейского союза по странам Западных Балкан. Он предусматривает членство Сербии и Черногории в Европейском союзе в 2025 году.

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