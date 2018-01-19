Пучдемон готов руководить Женералитетом с Брюсселя

Экс-глава испанского региона утверждает, что все еще остается законно избранным руководителем Каталонии и потому не собирается просто так мириться с его временным незаконным отстранением от исполнения своих обязанностей.

Пучдемон заявил, что сегодня большим бизнесом и научно-исследовательскими проектами, по сути, управляют с помощью новых технологий и он собирается перенимать этот опыт для управление каталонским парламентом.

На данный момент Пучдемон находится в Бельгии, куда он поехал после роспуска парламента автономии. Здесь он запросил политическое убежище. Сам политик готов возвратиться в Испанию и дать показания по поводу референдума, но только если суд будет прозрачным, а процесс непредвзятым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон настаивает на том, чтобы Мадрид восстановил его правительство в Каталонии.