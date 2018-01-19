07:45 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в Давосе проведет встречу с Лагард

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Порошенко в Давосе проведет встречу с Лагард

Их переговоры должны состоятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который откроется 23 января. Об этом в четверг, 18 января на брифинге пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

По его словам, в рамках встречи Кристин Лагард и Петр Порошенко обсудят украинские реформы, принятие которых необходимо для продолжения финансирования со стороны фонда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Джерри Райс заявил, что отдельные положения законопроекта об антикоррупционном суде противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии. Поэтому Международный валютный фонд надеется, что Украина откорректирует законопроект об антикоррупционном суд.

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