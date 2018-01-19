Пентагон назвал противодействие России и Китаю основой оборонной стратегии

В основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю. Об этом сообщает издание Reuters.
Как отмечается, предыдущие полтора десятилетия американские приоритеты были сосредоточены на борьбе с исламистскими боевиками, и теперь они окончательно сместились.
В соответствующем документе устанавливаются приоритеты для Министерства обороны США, которые, будут отражены в будущих запросах на оборонные расходы.
Национальная оборонная стратегия отражает решимость администрации президента Дональда Трампа решать вызовы, поступающие со стороны России и Китая, несмотря на призывы Трампа к улучшению связей с Москвой и Пекином, отмечает агентство.
Представляя стратегический документ, министр обороны США Джеймс Мэттис описал Россию и Китай как угрозы, которые стремятся продвигать в мире свои "авторитарные модели".
Элбридж Колби, заместитель помощника министра обороны по вопросам стратегии и развития сил, на брифинге заявил журналистам, что Россия была значительно наглее, чем Китай, в применении военной силы.
Россия присоединила Крым и вступила в войну в Сирии. Однако Москва имеет ограниченные экономические ресурсы, сказал Колби.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Управления оборонных информационных систем минобороны США генерал-лейтенант Алан Линн заявил, чт Пентагон готовится к отражению очередной хакерской атаки.