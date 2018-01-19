Парубий закрыл седьмую сессию Рады восьмого созыва, депутаты ушли на каникулы

Выступая с трибуны парламента он отметил, что в соответствии с утвержденным календарным планом седьмая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва завершает свою работу. Следующая сессия Рады начнется 6 февраля 2018 года.

Он также напомнил, что согласно календарному плану, с 22 по 26 января народные депутаты Украины будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 29 января по 2 февраля начнется работа с избирателями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

После этого депутаты приняли закон о приватизации государственного имущества и законопроект № 7428, которым одобрила допуск подразделений иностранных вооруженных сил на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Таким образом, парламент одобрил решение президента Украины Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. Речь идет о совместных учениях Украины и США "Репид Трайдент - 2018", "Си Бриз - 2018", многонациональных учениях "Светлая Лавина - 2018", "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынских учениях "Ривериан - 2018".