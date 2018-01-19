Макей прокомментировал идею о переносе переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что успех переговоров по Донбассу не зависит от места их проведения. Таким образом, он прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Соответствующие заявление было опубликовано на сайте МИД Беларуси.
По слова Макея, Беларусь не напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, однако республика кровно заинтересована в разрешении конфликта в регионе.
Также министр иностранных дел Владимир Макей считает, что в отличие от других стран, Беларусь за лаврами миротворца не гонится.
"Это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", — заявил Макей.
Кстати, Лукашенко неоднократно предлагал варианты урегулирования "кризиса", в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал активизировать переговорный процесс по нормализации ситуации на Донбассе.