Макей прокомментировал идею о переносе переговоров по Донбассу

Соответствующие заявление было опубликовано на сайте МИД Беларуси.

По слова Макея, Беларусь не напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, однако республика кровно заинтересована в разрешении конфликта в регионе.

Также министр иностранных дел Владимир Макей считает, что в отличие от других стран, Беларусь за лаврами миротворца не гонится.

"Это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", — заявил Макей.

Кстати, Лукашенко неоднократно предлагал варианты урегулирования "кризиса", в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал активизировать переговорный процесс по нормализации ситуации на Донбассе.