19:39 19.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева выступит с отчетом в Верховной Раде - ФОТО

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева готова отчитаться в Верховной Раде Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ в Facebook.

Гонтарева выступит с отчетом в Верховной Раде - ФОТО

Вечером, 19 января на сайте ведомства появилось фото Валерии Гонтаревой у входа в здание НБУ. Это является свидетельством того, что она находится в Украине.

Также глава Национального банка сегодня ждала возможность отчитаться в Верховной Раде о проделанной работе на должности главы НБУ.

"Друзья, это фотоответ на упреки некоторых политиканов о том, что Валерия Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможность выступить с отчетом в Верховной Раде Украины и пришла в НБУ", - такими словами подписано фото Гонтаревой. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий готов возглавить банк на постоянной основе. После голосования за его кандидатуру в Верховной Раде Украине Смолий может руководить цертробанком.

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