Гонтарева выступит с отчетом в Верховной Раде - ФОТО

Вечером, 19 января на сайте ведомства появилось фото Валерии Гонтаревой у входа в здание НБУ. Это является свидетельством того, что она находится в Украине.

Также глава Национального банка сегодня ждала возможность отчитаться в Верховной Раде о проделанной работе на должности главы НБУ.

"Друзья, это фотоответ на упреки некоторых политиканов о том, что Валерия Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможность выступить с отчетом в Верховной Раде Украины и пришла в НБУ", - такими словами подписано фото Гонтаревой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий готов возглавить банк на постоянной основе. После голосования за его кандидатуру в Верховной Раде Украине Смолий может руководить цертробанком.