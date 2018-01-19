Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Джонсона, это совсем неправильно, когда две из крупнейших экономик мира связаны только одной железной дорогой.

Так, на его предложение глава французского государства Эммануэль Макрон заявил, что это хорошая идея. Поскольку, действительно на данный момент две страны соединены туннелем, по которому осуществляются пассажирские и грузовые перевозки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Глава МИД Великобритании Борис Джонсон просит все страны быть единым в своем подходе к ядерной программе КНДР.