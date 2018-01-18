Закон о приватизации запустит масштабную продажу госсобственности, - Кубив

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов.

По информации пресс-службе ведомства, благодаря этому законопроекту будут проведена модернизация производства. Кроме того, будут созданы новые рабочие места, миллионы инвестиций и искоренение коррупции, которая годами разъедала бюджеты госпредприятий.

При этом Кубив утверждает, что закон расширит круг потенциальных инвесторов усилением защиты их прав. В частности, если инвестор захочет, чтобы договор купли-продажи регулировался правом Англии и Уэльса, орган приватизации будет обязан удовлетворить это условие.

Вместе с тем закон позволит перейти к рыночному ценообразованию на объекты госсобственности. Стартовой ценой для объектов малой приватизации будет их балансовая стоимость (стоимость активов), если она существует и не равна 0.

Однако, если балансовую стоимость объекта все же определить невозможно, тогда стартовая цена будет устанавливаться на основании оценки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за акон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.