17:33 18.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о приватизации - это прямой путь для зарубежных инвестиций, - Гройсман

Закон о приватизации откроет упрощенный путь для инвестиций в Украину. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после принятия закона.

Закон о приватизации - это прямой путь для зарубежных инвестиций, - Гройсман

По его словам, подобную практику передачи национального имущества в приватные руки проходили многие страны - Польша, Чехия, Германия, а потому не стоит этого опасаться. Многие предприятия на территории Украины сегодня нуждаются в качественном хозяйственнике, ведь они попросту не работают. Это и новые рабочие места, и рост экономики,  и конкурентная заработная плата. На сегодняшний день в стране убытки генерируют более трех с половиной тыс предприятий, отмечает глава правительства.

Гройсман также раскритиковал тех депутатов, которые пытаются спекулировать на данной теме для поднятие собственного политического рейтинга, однако конкретных имен он не назвал.

"Я заинтересован только в том, чтобы мы обеспечили качественный рост национальной экономики, создавали рабочие места, обеспечивали людей нормальной работой", - подытожил украинский премьер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", закон о приватизации государственного имущества запустит масштабную продажу госсобственности, которая позволит украинской экономики сделать действительно прозрачную приватизацию. 

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