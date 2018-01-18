08:15 18.01.2018 | Политика | Новости
100184400:Polishuk

Впервые в истории Румынии правительство может возглавить женщина

Президент Румынии Клаус Йоганнис выдвинул кандидатуру на пост премьер-министра страны.

Впервые в истории Румынии правительство может возглавить женщина

Ею может стать депутат Европейского парламента Виорика Денчиле. Таким образом впервые в истории Румынии правительство может возглавить женщина.

Как сообщает DW, Денчиле была предложена кандидатом на должность правящей Социал-демократической партией Румынии. Представляя ее, Клаус Йоганнис отметил, что это предложение было продиктовано "парламентской арифметикой", поскольку социал-демократы обладают большинством в румынском парламенте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку после того, как его правящая Социал-демократическая партия большинством голосов лишила его поддержки.

Поделиться
Читайте также:
 
СБУ задержала столичного полицейского - ФОТО В Нигерии прогремел взрыв, погибли десять человек Столичная власть просит водителей не ездить в центр на личном транспорте В Киеве во время демонтажа МАФа произошла стрельба, есть раненый
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив