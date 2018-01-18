Ею может стать депутат Европейского парламента Виорика Денчиле. Таким образом впервые в истории Румынии правительство может возглавить женщина.

Как сообщает DW, Денчиле была предложена кандидатом на должность правящей Социал-демократической партией Румынии. Представляя ее, Клаус Йоганнис отметил, что это предложение было продиктовано "парламентской арифметикой", поскольку социал-демократы обладают большинством в румынском парламенте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Румынии Михай Тудосе подал в отставку после того, как его правящая Социал-демократическая партия большинством голосов лишила его поддержки.