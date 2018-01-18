В принятом закон о Донбассе минские соглашения не упоминаются, - Винник

Там также нет разрешения на торговлю с неподконтрольными территориями, а предусматривается только перемещение товаров физическими лицами. Об этом, заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник.

По его словам, причина в том, что природа этого пакта отличается от природы законодательного нормативно-правового акта. Мы не можем дипломатические, политические пакеты, которые имеют тенденции к изменениям - в зависимости от переговорного процесса, имплементировать в украинское законодательство, - пояснил политик в кулуарах парламента. Секретарь комитета также заверил, что торговля с неподконтрольными территориями отдельных районов Донецкой и Луганской областей запрещена решением Совета национальной безопасности и обороны и может быть восстановлена только после восстановления контроля над этими территориями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.