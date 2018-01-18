В ДНР раскритиковали закон о Донбассе

Об этом сообщает агенство РИА-Новости.

Отметим, что ранее глава украинского государства заявил, что этот документ позволит быстрее "нас" вернуть в Украину. Так, в понимании Порошенко закон дает возможность развязать руки украинской военщине, ввести военное положение. Однако, как утверждает Захарченко, законопроект полностью нарушает минские договоренности.

Также по мнению главы ДНР, украинское государство показывает, что не хочет мирного разрешения конфликта. Таким образом, Украина собирается воевать и для этого делает политическую платформу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает принятый депутатами Верховной рады закон о реинтеграции Донбасса - сигналом для жителей этого региона, а также Крыма.