Порошенко определился с новым главой НБУ

Глава государства также внес проект о назначении на эту должность Якова Смолия, который на данный момент исполняет обязанности главы НБУ. Оба проекта постановления №7500 и №7501 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады сегодня.

Напомним, представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Вадим Денисенко сегодня заявил, что Верховная Рада Украины уже в начале февраля текущего года может назначить председателя Национального банка Украины. На сегодняшний день наиболее вероятной кандидатурой является исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий, - пояснил он.

Как сообщал УРА-Информ, в Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление с призывом к президенту безотлагательно внести представление на увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.

Авторами документа стали члены финансового парламентского комитета, народные депутаты Сергей Рыбалка, Виктор Романюк, Михаил Довбенко, Максим Поляков и Павел Ризаненко. При этом депутаты подчеркивают, что парламент не может стоять в стороне и наблюдать за тем, как Национальный банк уже восьмой месяц работает без руководителя.