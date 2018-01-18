Нового главу НБУ могут назначить уже в начале февраля

На сегодняшний день наиболее вероятной кандидатурой является исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий. Такое мнение в четверг, 18 января, высказал представитель Кабинета министров в Верховной Раде, народный депутат Вадим Денисенко.

По его словам, на сегодняшний день просто крайне необходимо лишить приставки "исполняющий обязанности" этого человека. Она связывает его по рукам этой приставкой, я надеюсь, что на начало февраля это произойдет, - поясни политик, добавив, что назначение нового главы НБУ должно состояться в начале следующей сессии, поскольку исполняющий обязанности не может подписывать новый меморандум с Международным валютным фондом.

Напомним, Верховная Рада Украины может назначить нового главу Национального банка Украины, если президент зарегистрирует соответствующее представление во вторник, 19 декабря, или в среду, 20 декабря.

Как сообщал УРА-Информ, в Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление с призывом к президенту безотлагательно внести представление на увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины. Авторами документа стали члены финансового парламентского комитета, народные депутаты Сергей Рыбалка, Виктор Романюк, Михаил Довбенко, Максим Поляков и Павел Ризаненко. При этом депутаты подчеркивают, что парламент не может стоять в стороне и наблюдать за тем, как Национальный банк уже восьмой месяц работает без руководителя.