Национальная безопасность Украины находится под угрозой, - Порошенко

Президент утверждает, что страна сегодня стала неким рубежом между миром демократии, права, свободы, и диктатурой. Порошенко поблагодарил украинских воинов за их несгибаемый дух, смелость и упорство, которое они каждый день демонстрируюют на линии разграничения на востоке страны. Наши солдаты твердо стоят на своих позициях, но прийдет время и мы сможем вернуть под управление украинской администрации временно оккупированные терртории ОРДЛО.

Кроме того, Порошенко обсудил с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт возможность усиления военного сотрудничества между государствами.

"Спасибо Канаде за абсолютно твердую позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства с первых минут российской агрессии", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее за закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.