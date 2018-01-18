17:51 18.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184463:roman

Национальная безопасность Украины находится под угрозой, - Порошенко

На сегодняшний день существуют серьезные угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область.

Национальная безопасность Украины находится под угрозой, - Порошенко

Президент утверждает, что страна сегодня стала неким рубежом между миром демократии, права, свободы, и диктатурой. Порошенко поблагодарил украинских воинов за их несгибаемый дух, смелость и упорство, которое они каждый день демонстрируюют на линии разграничения на востоке страны. Наши солдаты твердо стоят на своих позициях, но прийдет время и мы сможем вернуть под управление украинской администрации временно оккупированные терртории ОРДЛО.

Кроме того, Порошенко обсудил с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт возможность усиления военного сотрудничества между государствами.

"Спасибо Канаде за абсолютно твердую позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства с первых минут российской агрессии", - резюмирует Порошенко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее за закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.

Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз и Турция снова взяли курс на сближение Закон о приватизации - это прямой путь для зарубежных инвестиций, - Гройсман В Одессе полностью затопило две улицы - ФОТО Мы будем продолжать военное усиливать сотрудничество с Канадой, - Порошенко
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив