МВФ надеется на корректировку законопроекта об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд надеется, что Украина откорректирует законопроект об антикоррупционном суд. Об этом в четверг, 18 января, на брифинге заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс.

По его словам, МВФ надеется, что власть примет во внимание позицию Фонда и законопроект будет доработан между чтениями в украинском парламенте.

Напомним, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщала, что президентский законопроект об антикоррупционном суде будет "в той или иной степени" изменен.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня народные депутаты не смогли включить в повестку дня законопроект № 7440 "О высшем антикоррупционном суде". Соотвествующее решение поддержали только 183 депутатов при необходимых 226.