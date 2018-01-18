21:32 18.01.2018 | Политика | Новости
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МВФ надеется на корректировку законопроекта об антикоррупционном суде

Отдельные положения законопроекта об антикоррупционном суде противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

МВФ надеется на корректировку законопроекта об антикоррупционном суде

Международный валютный фонд надеется, что Украина откорректирует законопроект об антикоррупционном суд. Об этом в четверг, 18 января, на брифинге заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс.

По его словам, МВФ надеется, что власть примет во внимание позицию Фонда и законопроект будет доработан между чтениями в украинском парламенте.

Напомним, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщала, что президентский законопроект об антикоррупционном суде будет "в той или иной степени" изменен.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня народные депутаты не смогли включить в повестку дня законопроект № 7440 "О высшем антикоррупционном суде". Соотвествующее решение поддержали только 183 депутатов при необходимых 226.

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