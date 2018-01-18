Иностранные военные смогут проводить совместные учения с Украиной на ее территории

За законопроект проголосовали 235 нардепов.

Так, иностранные военные контингенты теперь спокойно будут допущены не территорию Украины для проведения боевых учений. В частности, это касается проектов учений Украины и США "Репид Трайдент - 2018", "Си Бриз - 2018", многонациональных учениях "Светлая Лавина - 2018", "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынских учениях "Ривериан - 2018". За законопроект проголосовали 235 народных депутатов из БПП, "Народного фронта", "Самопомощи" и "Радикальной партии"

Также Петр Порошенко во время встречи с канадским генерал-губернатором Жюли Пейетт заявил, что страны будут продолжать усиленное сотрудничество в военной сфере, а программа ЮНИФАЕР будет продлена еще на два года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко заявил, что официальный Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.