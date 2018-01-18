18:33 18.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184466:roman

Иностранные военные смогут проводить совместные учения с Украиной на ее территории

Сегодня, 18 января Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла законопроект № 7428, которые разрешает иностранным военным проводить совместные учения на территории страны. 

Иностранные военные смогут проводить совместные учения с Украиной на ее территории

За законопроект проголосовали 235 нардепов.

Так, иностранные военные контингенты теперь спокойно будут допущены не территорию Украины для проведения боевых учений. В частности, это касается проектов учений Украины и США "Репид Трайдент - 2018", "Си Бриз - 2018", многонациональных учениях "Светлая Лавина - 2018", "Чистое Небо - 2018" и украинско-румынских учениях "Ривериан - 2018". За законопроект проголосовали 235 народных депутатов из БПП, "Народного фронта", "Самопомощи" и "Радикальной партии"

Также Петр Порошенко во время встречи с канадским генерал-губернатором Жюли Пейетт заявил, что страны будут продолжать усиленное сотрудничество в военной сфере, а программа ЮНИФАЕР будет продлена еще на два года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко заявил, что официальный Киев будет продолжать прокладывать путь для реинтеграции якобы украинских земель политико-дипломатическим путем.

Поделиться
Читайте также:
 
Украина может стать членом IRENA в течение месяца Роналду опять оказался на скамейке запасных Национальная безопасность Украины находится под угрозой, - Порошенко Евросоюз и Турция снова взяли курс на сближение
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив