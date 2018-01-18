Глава генштаба Турции проведет переговоры с РФ по Сирии

Отмечается, что переговоры будут проводиться вместе с главой российского генштаба Валерием Герасимовым. Также в состав турецкой делегации вошел глава Национальной разведки Хакан Фидан.

Будут обсуждаться главные вопросы по ситуации в Сирии, а именно проблемы региональной безопасности и процесс сирийского урегулирования в Астане и Женеве.

Ранее российская сторона в связи с атакой на базу в сирийском Хмеймиме обращалась к Акару и Фидану с требованием обеспечить соблюдения режима прекращения огня в зоне деэскалации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", значительного вывода российского военного контингента из Сирии после объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным решения о выводе войск из страны, не наблюдается.