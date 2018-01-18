12:34 18.01.2018 | Политика | Новости
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ЕС планирует усилить меры по противодействию российской пропаганде

Депутаты Европарламента очень обеспокоены из-за влияния российской пропаганды на страны ЕС и не только. По этому поводу, они предложили усилить стратегическую коммуникацию ЕС.

ЕС планирует усилить меры по противодействию российской пропаганде

Такие данные сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в ходе дебатов в Европарламенте относительно влияния российской пропаганды на страны Евросоюза. 

Как известно, с начала войны в Украине увеличилось количество утечек информации, фейковых новостей, дезинформационных кампаний и кибератак, которые были организованные Российской Федерацией.  

В связи с этим депутаты Европарламента призвали принять меры для улучшения медийной грамотности, повышения осведомленности, содействие независимым медиа и журналистским расследованием. Парламентарии также отметили необходимость усилить транспарентность собственности в медиа и финансирования политических партий и их кампаний. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", глава американского государства Дональд Трамп опубликовал рейтинг СМИ с неправдивыми и даже откровенно фейковыми новостями.

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