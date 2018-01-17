21:55 17.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине провели испытания зенитно-ракетного комплекса "Печора" - ВИДЕО

Государственный концерн "Укроборонпром" в среду, 17 января, провел испытания зенитно-ракетного комплекса С-125М "Печора".

В Украине провели испытания зенитно-ракетного комплекса

Во время испытаний стреляли по воздушным целям новыми ракетами 5В27Д-М2, на которые установлена полуактивная радиолокационная головка самонаведения, что обеспечивает обнаружение и захват воздушной цели типа истребитель на дальности не менее 20 километров. Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", была проведена комплексная модернизация всех элементов комплекса ЗРК С-125, включая модернизацию ракет, а также применена новая радиолокационная станция, построенная на твердотельных элементах.

На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, благодаря чему существенно увеличивается дальняя граница зоны поражения ЗРК C-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет более 40 километров, максимальная высота зоны поражения - 25 километров.

Это позволяет обеспечить надежную защиту наземных объектов и инфраструктуры от воздушного нападения, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году "Укроборонпром" передал вооруженным ситам Украины 3,673 тысяч единиц военной техники и вооружения.

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