СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины"

Закон разрабатывался совместно с экспертами НАТО, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Он должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами государств-членов НАТО.

Как сообщает пресс-служба секретаря СНБО, после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Вместе с тем секретаря СНБО Александра Турчинова, отметил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах. Он также подчеркнул, что документ направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что основные показатели государственного оборонного заказа в 2018 году значительно увеличены. В этом году финансирование выросло на 37% и превышает 21 миллиардов гривен.