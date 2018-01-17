21:32 17.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СНБО поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины"

Совет национальной безопасности и обороны Украины в среду, 17 января, на заседании поддержал проект закона "О национальной безопасности Украины".

СНБО поддержал проект закона

Закон разрабатывался совместно с экспертами НАТО, Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. Он должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами государств-членов НАТО.

Как сообщает пресс-служба секретаря СНБО, после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

Вместе с тем секретаря СНБО Александра Турчинова, отметил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны Украины, а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах. Он также подчеркнул, что документ направлен на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что основные показатели государственного оборонного заказа в 2018 году значительно увеличены. В этом году финансирование выросло на 37% и превышает 21 миллиардов гривен.

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