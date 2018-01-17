Правительство Чехии ушло в отставку

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Такой шаг был осуществлен после того, как во вторник, 16 января, Андрей Бабиш обратился к правительству с просьбой снять с него депутатский иммунитет и парламент вынес вотум недоверия правительству.

Согласно словам премьера, он лично передаст документ об отставке правительства президенту Милошу Земану. При этом пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что Земан примет отставку правительства до конца недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министра Андрея Бабиша, который был утвержден на своем посту 13 декабря 2017 года и возглавляющий правительство меньшинства, поддержали только 78 депутатов. Вместе с тем 116 депутатов проголосовали против, а шесть - воздержались.