12:15 17.01.2018 | Политика | Новости
100184337:labazovych

Правительство Чехии ушло в отставку

Чешское правительство во главе с премьер-министром, лидером политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андреем Бабишем подало в среду, 17 января, в отставку.

Правительство Чехии ушло в отставку

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Такой шаг был осуществлен после того, как во вторник, 16 января, Андрей Бабиш обратился к правительству с просьбой снять с него депутатский иммунитет и парламент вынес вотум недоверия правительству.

Согласно словам премьера, он лично передаст документ об отставке правительства президенту Милошу Земану. При этом пресс-секретарь президента Иржи Овчачек заявил, что Земан примет отставку правительства до конца недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министра Андрея Бабиша, который был утвержден на своем посту 13 декабря 2017 года и возглавляющий правительство меньшинства, поддержали только 78 депутатов. Вместе с тем 116 депутатов проголосовали против, а шесть - воздержались.

Поделиться
Читайте также:
 
Моуринью намерен подписать новый контракт с "Манчестер Юнайтед" Весь Киев стоит в пробках из-за снегопада - ФОТО Доллар в обменниках набрал две копейки В Хьюстоне из-за непогоды отменено более 900 авиарейсов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив