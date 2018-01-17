Парламент Чехии выразил недоверие правительству Бабиша

При этом премьер-министра Андрея Бабиша, который был утвержден на своем посту 13 декабря 2017 года и возглавляющий правительство меньшинства, поддержали только 78 депутатов. Вместе с тем 116 депутатов проголосовали против, а шесть - воздержались.

Как сообщает DW, вопрос о доверии был вынесен на голосование в парламент по инициативе самого Бабиша и был одним из требований чешской конституции.

Согласно документу каждое вновь назначенное правительство в течение первых тридцати дней должно вынести вопрос о доверии себе. Тем не менее, ранее президент страны Милош Земан объявил, что даст Бабишу вторую попытку добиться большинства в парламенте.

Напомним, полиция Чехии обвиняют Бабиша в том, что несколько лет назад он обманным путем получил субсидии от Евросоюза для своего курорта "Гнездо аиста" к югу от Праги. Сам политик отвергает все обвинения.

Как сообщал УРА-Информ, Андрей Бабиш заявил, что обратится к депутатам парламента Чехии с просьбой снять с него депутатскую неприкосновенность, чтобы в отношении него провели расследование.