Хорватия продолжает поддерживать российские санкций

Хорватский премьер Андрей Пленкович во время встречи с украинским министром обороны Степаном Полтораком подтвердил продление санкций против России из-за ее агрессивной политики в отношении Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как отметил Пленкович, Хорватия имеет четкую позицию по поддержке Украины в европейские и евроатлантические устремлениях.
Также, во время встречи стороны обсудили сотрудничество в военной сфере. Хорватская сторона выразила готовность поделиться опытом реинтеграции освобожденных территорий.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что санкции против Москвы будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит проводить агрессивную политику на востоке Украины.