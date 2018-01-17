Хорватия продолжает поддерживать российские санкций

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметил Пленкович, Хорватия имеет четкую позицию по поддержке Украины в европейские и евроатлантические устремлениях.

Также, во время встречи стороны обсудили сотрудничество в военной сфере. Хорватская сторона выразила готовность поделиться опытом реинтеграции освобожденных территорий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что санкции против Москвы будут сохраняться до тех пор, пока Россия не прекратит проводить агрессивную политику на востоке Украины.