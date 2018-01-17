04:00 17.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Йованович призвала вернуть украинские пенсии на оккупированный Донбасс

Посол США в Украине Мари Йованович требует, чтобы столичная власть восстановила выплаты социальной помощи гражданам, находящимся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Йованович призвала вернуть украинские пенсии на оккупированный Донбасс

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отметила американский посол, таким способом Киев сможет показать свою поддержку тем гражданами, которые оказались не с той стороны линии соприкосновения. Ведь, важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда о том, что Украина не заботится о людях на востоке, это – неправда.

По словам Йованович, мошеннические схемы по получению соцвыплат могут быть ликвидированы, для этого стоит привлечь международный опыт.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", посол США Мари Йованович считает, что оборонительное вооружение Украина получит безвозмездно. Посол утверждает, что такая возможность рассматривается Конгрессом, но только об оборонительном вооружении.

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