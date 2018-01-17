Йованович призвала вернуть украинские пенсии на оккупированный Донбасс

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отметила американский посол, таким способом Киев сможет показать свою поддержку тем гражданами, которые оказались не с той стороны линии соприкосновения. Ведь, важно прямо сейчас продемонстрировать, что российская пропаганда о том, что Украина не заботится о людях на востоке, это – неправда.

По словам Йованович, мошеннические схемы по получению соцвыплат могут быть ликвидированы, для этого стоит привлечь международный опыт.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", посол США Мари Йованович считает, что оборонительное вооружение Украина получит безвозмездно. Посол утверждает, что такая возможность рассматривается Конгрессом, но только об оборонительном вооружении.