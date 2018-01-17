20:05 17.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Финансирование гособоронзаказа в 2018 году увеличено на 37%, - Порошенко

Основные показатели государственного оборонного заказа в 2018 году значительно увеличены.

Финансирование гособоронзаказа в 2018 году увеличено на 37%, - Порошенко

В этом году финансирование выросло на 37% и превышает 21 миллиардов гривен. Об этом в среду, 17 января, на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Он также заверил, что в оборонном заказе количество противотанковых комплексов в этом году увеличено в четыре раза. Все это должно непосредственно пойти в АТО. Мы не можем снижать уровень боеспособности наших частей, - подчеркнул глава государства, добавив, что в результате кропотливой работы США будут поставлять Украине противотанковые комплексы "Javelin" в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США.

Еще одной приоритетной позицией для военных глава СНБО назвал средства радиоэлектронной борьбы.

У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск, - заявил он, пояснив, что в государственном оборонном заказе втрое увеличены расходы на закупку самых современных средств радиоэлектронной борьбы. В частности, по словам Порошенко, количество БПЛА будет увеличено в 4,5 раза.

Напомним, правительство Соединенных Штатов Америки предоставит летальное оружие Украине абсолютно бесплатно.

Как сообщал УРА-Информ, украинские военные готовятся провести первые испытание американского противотанкового комплекса Javelin. Об этом сообщил сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

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