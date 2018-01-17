Армия США готовится к боевым действиям против КНДР

Об этом заявил журналистам глава Комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэк Торнберри.

"Если мы собираемся попросить наших мужчин и женщин пожертвовать своими жизнями во имя страны, мы должны обеспечить их не только лучшим оружием и снаряжением, но и организовать для них самую лучшую в стране подготовку, я думаю, именно это и происходит сейчас", - отметил Торнберри.

В то же время министр обороны США Джеймс Мэттис по пути в Ванкувер на международную министерскую встречу по Северной Корее, сказал журналистам, что обстановка на Корейском полуострове успокаивается.

"Сейчас приложение усилий четко перешло в сферу дипломатии. Именно там мы и работаем", - заявил он.

Тем не менее, Мэттис не исключил возможности силового решения северокорейского вопроса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2018 году армия США намерена одеть своих солдат и офицеров в униформу времен Второй мировой войны. Новую модель униформы планируют производить из качественной ткани, где главным преимуществом в ношении должен стать комфорт для военного и крепкий крой.