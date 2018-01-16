16:59 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184270:nastya

Всемирный банк выдвинул требования по Антикоррупционному суду

Директор Всемирного банка направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о Антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом.

Всемирный банк выдвинул требования по Антикоррупционному суду

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму 800 миллионов долларов.

Данный законопроект требует пересмотра норм, чтобы они соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требования Всемирного банка.

Большинство требований ВБ по своей сути совпадают с теми, что перечислены в письме МВФ. А именно полный текст письма из Вашингтона на Банковую. В то же время, в том, какой должна быть процедура изменения законопроекта, позиции ВБ и МВФ несколько расходятся.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Администрации президента заявили, что законопроект Петра Порошенко об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Поделиться
Читайте также:
 
В киевской маршрутке мужчину порезали ножом за замечание - ФОТО Человек года: ориентиры успеха - международные премии Человек года: ориентиры успеха - национальные номинации За поддельные справки о прививках будут привлекать к уголовной ответственности
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив