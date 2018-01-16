В Польше решили уволить всех сотрудников с российскими дипломами

Как сообщает во вторник, 16 января, радиостанция RMF 24, ссылаясь на свои источники, глава польского внешнеполитического ведомства намерен уволить старых дипломатов, поскольку большинство из них выпускники российского МГИМО.

На их место он наберет новых - даже если они будут с более нисшей квалификацией, чем предыдущие. При этом предыдущий министр иностранных дел Витольд Ващиковский отказывался менять кадровую политику в ведомстве.

Еще до вступления в должность главы МИД Чапутович уволил директора Дипломатической академии Артура Гаразима и снизил требования для приема кандидатов на дипломатическую и консульскую службу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Агентство внутренней безопасности Польши в ноябре выдворило из страны российского гражданина за подозрение в организации антипольськой деятельности внутри страны.