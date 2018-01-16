Россия намеревается вернуть Украину в свою "сферу влияния", - Порошенко

Вместе с тем самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина.

Об этом во вторник, 16 января, во время выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что все, что сегодня делает Россия, имеет единственную цель - вернуть Украину в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое.

Кремлю никогда нельзя верить. Под какие режимы он себя не маскировал бы - царский, коммунистический или псевдо-демократический все история все равно говорит о том что агрессия, ложь, манипуляции, репрессии и подавление свободы слова - так или иначе присутствуют в различных формах этого государства , - сказал глава украинского государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко требует возобновить переговоры с Российской Федерацией по освобождению украинских политзаключенных.