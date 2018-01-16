Рада в четверг может проголосовать закон о реинтеграции Донбасса, - Парубий

Если мы не сможем рассмотреть сегодня все правки к законопроекту, то продолжим рассматривать завтра. Не успеем завтра - будем рассматривать в четверг и в четверг выходим на голосование. Об этом во вторник, 16 января, во время пленарного заседания заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, депутаты должны рассмотреть в сессионном зале все поданные поправки. Вместе с тем Парубий заверил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада рассматривает сегодня, предусматривает возобновление торговли с отдельными районами Луганской и Донецкой областей.

Сегодня депутаты с утра рассматривают поправки у законопроекту.