20:05 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184283:Polishuk

Рада в четверг может проголосовать закон о реинтеграции Донбасса, - Парубий

Верховная Рада Украины скорее всего в четверг сможет завершить рассмотрение проекта закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного сувернитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Рада в четверг может проголосовать закон о реинтеграции Донбасса, - Парубий

Если мы не сможем рассмотреть сегодня все правки к законопроекту, то продолжим рассматривать завтра. Не успеем завтра - будем рассматривать в четверг и в четверг выходим на голосование. Об этом во вторник, 16 января, во время пленарного заседания заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, депутаты должны рассмотреть в сессионном зале все поданные поправки. Вместе с тем Парубий заверил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, законопроект о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада рассматривает сегодня, предусматривает возобновление торговли с отдельными районами Луганской и Донецкой областей.

Сегодня депутаты с утра рассматривают поправки у законопроекту.

Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на среду вновь ослабил гривну Климкин провел рабочую встречу с главой МИДа Чехии Муженко отправился в Брюссель Кравец осваивается в новом клубе
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив