Рада не поддержала ни одной правки к проекту о реинтеграции Донбасса, - Бурбак

Сегодня было пройдено 482 правки из 673 к законопроекту. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

При этом политик подчеркнул, что парламент должен завершить рассмотрение законопроекта на текущей пленарной неделе, после чего в сессионный зал могут вынести вопрос о включении в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада может проголосовать за закон о реинтеграции Донбасса в четверг.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента заверил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.