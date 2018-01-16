20:59 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада не поддержала ни одной правки к проекту о реинтеграции Донбасса, - Бурбак

Верховная Рада Украины во вторник, 16 января, в течении всего пленарного заседания не поддержала ни одной правки к законопроекту о реинтеграции Донбасса.

Рада не поддержала ни одной правки к проекту о реинтеграции Донбасса, - Бурбак

Сегодня было пройдено 482 правки из 673 к законопроекту. Об этом в кулуарах парламента сообщил глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

При этом политик подчеркнул, что парламент должен завершить рассмотрение законопроекта на текущей пленарной неделе, после чего в сессионный зал могут вынести вопрос о включении в повестку дня законопроекта об антикоррупционном суде.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная Рада может проголосовать за закон о реинтеграции Донбасса в четверг.

Как сообщал УРА-Информ, глава парламента заверил, что не позволит никому сорвать голосование за закон о реинтеграции Донбасса.

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