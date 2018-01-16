Порошенко встретится с Пейетт

Оба государственных представителя обсудят углубление торгово-экономического сотрудничества в рамках ЗСТ, а также вероятность сведения пошлинных сборов до нуля. Порошенко и Пейетт также посетят Международный центр миротворчества, где в рамках украино-канадской программы UNIFIER проходит обучение и переподготовка наших военных кадров под руководством канадских офицеров.

Напомним, что Пейетт была избрана на пост генерал-губернатора Канады относительно недавно. Это будет ее первый официальный визит на этом посту в Киев. Пейетт также готова встретится в украинским премьером Гройсманом для проведение переговоров по поводу возможного сотрудничества между двумя правительствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном по поводу организации миротворческой миссии на востоке Украины.