Порошенко призвал оппозицию сбалансировать градус политической борьбы

Российская диктатура не должна воспользовалась украинской демократией в своих целях, - заявил глава государства во вторник, 16 января, во время выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве. Он также отметил, что "далеко не все слышат его призывы".

Есть политики, которые утратили этот баланс. Вы также видите, что украинцы являются мудрыми людьми, они не позволять российскому диктатору применят украинскую демократию для удовлетворения своих имперских целей, - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что Российская Федерация стремится вернуть Украину под свое влияние. Вместе с тем самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина.