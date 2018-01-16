23:47 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184299:Polishuk

Порошенко призвал оппозицию сбалансировать градус политической борьбы

Президент Украины Петр Порошенко призывает оппозицию балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на востоке Украины.

Порошенко призвал оппозицию сбалансировать градус политической борьбы

Российская диктатура не должна воспользовалась украинской демократией в своих целях, - заявил глава государства во вторник, 16 января, во время выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве. Он также отметил, что "далеко не все слышат его призывы".

Есть политики, которые утратили этот баланс. Вы также видите, что украинцы являются мудрыми людьми, они не позволять российскому диктатору применят украинскую демократию для удовлетворения своих имперских целей, - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, что Российская Федерация стремится вернуть Украину под свое влияние. Вместе с тем самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина.

Поделиться
Читайте также:
 
В Запорожье 17 человек заболели корью В Польше решили уволить всех сотрудников с российскими дипломами В Украину в среду придет потепление и мокрый снег Порошенко назвал шесть основных реформ на год
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив