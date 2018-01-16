Порошенко назвал шесть основных реформ на год

Как пояснил глава государства во вторник, 16 января, во время выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве, в 2018 году приоритетами Украины в реформах - приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, национальной безопасности и другие сферы.

Напомним, накануне главы государства отметил, что стратегической целью для Украины является членство в Евросоюзе и вступление в НАТО.

Кроме того, по словам Порошенко, безвизовый режим и соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС "знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш бесповоротный разрыв с империей".

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко отметил, что Российская Федерация стремится вернуть Украину под свое влияние.

Вместе с тем самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина.