12:15 16.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Под Радой произошли подрались митингующие с полицией - ФОТО

Под зданием Верховной рады Украины, где во вторник утром, 16 января, собрались активисты, произошли столкновения с полицией.

Под Радой произошли подрались митингующие с полицией - ФОТО

Протестующие подожгли шины, а полиция, в свою очередь, пыталась потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.

Как сообщают журналисты с месте события, полиция также применила слезоточивый газ. К счастью, в результате столкновений никто не пострадал.

По состоянию на 12 часов дня сотрудники полиции построились в колону под здание парламента.

На данный момент возле здания Верховной Рады Украины около 3800 правоохранителей обеспечивают правопорядок. Усиленные наряды полиции также несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 января, народные депутаты собрались на первое пленарное заседание в 2018 году. На повестке дня закон о реинтеграции Донбасса, антикоррупционном суде, коллаборационизме и другие законопроекты. В свою очередь под зданием Рады активисты организовали акцию "Стоп реванш".

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