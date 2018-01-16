Под Радой произошли подрались митингующие с полицией - ФОТО

Протестующие подожгли шины, а полиция, в свою очередь, пыталась потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.

Как сообщают журналисты с месте события, полиция также применила слезоточивый газ. К счастью, в результате столкновений никто не пострадал.

По состоянию на 12 часов дня сотрудники полиции построились в колону под здание парламента.

На данный момент возле здания Верховной Рады Украины около 3800 правоохранителей обеспечивают правопорядок. Усиленные наряды полиции также несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 января, народные депутаты собрались на первое пленарное заседание в 2018 году. На повестке дня закон о реинтеграции Донбасса, антикоррупционном суде, коллаборационизме и другие законопроекты. В свою очередь под зданием Рады активисты организовали акцию "Стоп реванш".