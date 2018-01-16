Муженко отправился в Брюссель

Сообщается, что начальник украинского генерального штаба проведет ряд двухсторонних встреч с политическим и войск руководством НАТО, начальниками генеральных штабов Вооруженных сил других стран. В ходе работы комитета планируется поднять ряд важных вопросов, которые касаются проведения военных действия на территории Афганистана, Сирии и Украины. Главная тема обсуждения - "Обеспечение стабильности в регионе".

Сам Муженко планирует отчитаться о состоянии украинских войск на линии разграничения, а также дать несколько комментариев по поводу дальнейших действий ВСУ.

На обсуждение будут вынесены аспекты региональной безопасности и практические вопросы военного сотрудничества со странами-членами альянса и странами-партнерами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в зоне проведения антитеррористической операции боевики пророссийских бандформирований за прошедшие сутки шесть раз нарушали режим тишины.