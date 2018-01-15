В Румынии премьер-министр подал в отставку

Такое решение глава правительства принял после того, как исполком правящей в Румынии Социал-демократической партии проголосовал на чрезвычайном заседании за лишение его политической поддержки. Как сообщает телеканал DIGI24, сегодня состоялось заседание Социал-демократической партии Румынии.

После голосования Тудосе написал заявление об отставке. Журналисты телеканала также пояснили, что сегодня должна была быть рассмотрена ситуация в правительстве, с призывом премьер-министра Михая Тудосе к министру внутренних дел Кармен Дан уйти в отставку, а также призвал к реструктуризации исполнительной власти.

Вместе с тем сама Дан заявила, что, нет веских оснований в ее отставке, но она готова покинуть должность, если на партийном заседании будет принято соответствующее решение.

Временно исполнять обязанности главы Кабмина будет его заместитель Паул Стэнеску.

Напомним, из-за скандала с полицейским педофилом в ведомстве, министра внутренних дел Кармен Дан призывали уйти в отставку.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, 11 января премьер-министр Румынии Михай Тудосе заявил, что даже если лидеры правящей в стане коалиции выступят против ее отставки, Кармен Дан все равно уйдет с поста министра.