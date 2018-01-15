В Раде зарегистрированы четыре законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

В понедельник, 15 января, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его ведомство может внести в повестку дня сессии законопроекты об антикоррупционном суде. В частности, которых в данный момент зарегистрировано как четыре.
Соответствующие заявление спикер Верховной Рады сдела на брифинге.
По словам Парубия, четыре альтернативных законопроекта об антикоррупционном суд скорее всего вкоючат в повестку дня сессии, чтобы их подробно рассмотреть. Тем не менее полноценно изучить в сессионном зале эти законопроекты парламент сможет только после соответствующего рассмотрения комитетом.
Также председатель Верховной Рады Андрей Паруби напомнил, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суд в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.
"Относительно того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии", — отметили в МВФ.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Климкин переговорил с Лавровым по освобождению заложников и миротворческой миссии. Речь также шла о миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе.