В Раде зарегистрированы четыре законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

Соответствующие заявление спикер Верховной Рады сдела на брифинге.

По словам Парубия, четыре альтернативных законопроекта об антикоррупционном суд скорее всего вкоючат в повестку дня сессии, чтобы их подробно рассмотреть. Тем не менее полноценно изучить в сессионном зале эти законопроекты парламент сможет только после соответствующего рассмотрения комитетом.

Также председатель Верховной Рады Андрей Паруби напомнил, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суд в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

"Относительно того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии", — отметили в МВФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Климкин переговорил с Лавровым по освобождению заложников и миротворческой миссии. Речь также шла о миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе.