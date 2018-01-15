14:55 15.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде зарегистрированы четыре законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

В понедельник, 15 января, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что его ведомство может внести в повестку дня сессии законопроекты об антикоррупционном суде. В частности, которых в данный момент зарегистрировано как четыре. 

В Раде зарегистрированы четыре законопроекта об антикоррупционном суде, - Парубий

Соответствующие заявление спикер Верховной Рады сдела на брифинге. 

По словам Парубия, четыре альтернативных законопроекта об антикоррупционном суд скорее всего вкоючат в повестку дня сессии, чтобы их подробно рассмотреть. Тем не менее полноценно изучить в сессионном зале эти законопроекты парламент сможет только после соответствующего рассмотрения комитетом.

Также председатель Верховной Рады Андрей Паруби напомнил, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суд в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

"Относительно того проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии", — отметили в МВФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Климкин переговорил с Лавровым по освобождению заложников и миротворческой миссии. Речь также шла о миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе.

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