В понедельник Китае откроют три новых украинских визовых центра

Они будут работать на улучшение услуг путешествующих из Китая в Украину. Как сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР и в Монголии, центры, будут расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Они начнут свою работу с сегодняшнего дня. При этом учитывая значительное количество путешествующих из Китая в Украину, новые центры имеют целью эффективно и профессионально справиться с растущим спросом на визы среди граждан, говорится в сообщении.

Открытие ВЦ в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы, - уверены в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в восьми странах мира 15 января начнут работу десять украинских визовых центров, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.