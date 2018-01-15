05:00 15.01.2018 | Политика | Новости
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В понедельник Китае откроют три новых украинских визовых центра

В Китайской Народной Республике в понедельник, 15 января, будут открыты три визовые центры Украины.

В понедельник Китае откроют три новых украинских визовых центра

Они будут работать на улучшение услуг путешествующих из Китая в Украину. Как сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР и в Монголии, центры, будут расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу.

Они начнут свою работу с сегодняшнего дня. При этом учитывая значительное количество путешествующих из Китая в Украину, новые центры имеют целью эффективно и профессионально справиться с растущим спросом на визы среди граждан, говорится в сообщении.

Открытие ВЦ в Китае улучшит предоставление услуг в процессе получения визы, - уверены в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в восьми странах мира 15 января начнут работу десять украинских визовых центров, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

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