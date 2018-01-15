Украина готовит новые ограничения прав нацменьшинств, - МИД Венгрии

Петер Сийярто глубоко убежден, что некоторые изменения в украинском законодательстве вскоре приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

"Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", - сказал Сийярто.

По этому поводу, правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на официальном сайте Администрации Президента Украины Петра Порошенко инициативная группа зарегистрировала петицию о полном переходе с кириллицы на латиницу. Автор петиции уверен, что переход на латиницу будет способствовать развитию украинского языка, и что новый формат алфавита поможет иностранцам легче учить и осваивать наше наречие.