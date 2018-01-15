Россия уважает территориальную целостность Украины, но без Крыма, - Лавров

Об этом в понедельник, 15 января, на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

При этом глава российского дипломатического ведомства считает, что Украина сама нарушила Будапештский меморандум, который гарантировал ей территориальную целостность в ответ на отказ от ядерного оружия.

Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия, США и Великобритания гарантировали, что не будут применять ядерное оружие против Украины. Но мы и не угрожали Украине ядерным оружием, поэтому никакого нарушения меморандума не произошло, - заявил Лавров, добавив, что параллельно с меморандумом Украина в отдельном заявлении взяла на себя обязательства не поощрять расистские, неонацистские тенденции.

Он также назвал Майдан 2014 года "грубейшим нарушением данных обязательств".

Напомним, в соответствии с Будапештским меморандумом Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия как страна-участник, не обладающая ядерным оружием. В то же время меморандум так и не был ратифицирован его подписантами. Согласно документу, США, Россия и Великобритания подтвердили Украине свое обязательство, в частности, не применять никакие вооружения против Украины, кроме как в целях самообороны.

Как сообщал УРА-Информ, Лавров в ноябре прошлого года заявил, что тема Крыма "закрыта раз и навсегда".