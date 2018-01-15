Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о приватизации госимущества, - Парубий

По его словам, на этот четверг, 18 января, предлагается в блоке экономической политики рассмотреть два очень больших законопроекта, один из них - о приватизации государственного имущества.

Он также отметил, что в целом к этому законопроекту подали 731 правку.

Парубий добавил, что на этой неделе депутаты должны рассмотреть проект об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, в который подали 503 поправки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на этой неделе президент Украины Петр Порошенко внесет Верховную Раду представление на новых членов Центральной избирательной комиссии.