12:29 15.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о приватизации госимущества, - Парубий

Верховная Рада Украины на текущей пленарной неделе рассмотрит проект закона о приватизации государственного имущества. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Рада на этой неделе рассмотрит законопроект о приватизации госимущества, - Парубий

По его словам, на этот четверг, 18 января, предлагается в блоке экономической политики рассмотреть два очень больших законопроекта, один из них - о приватизации государственного имущества.

Он также отметил, что в целом к этому законопроекту подали 731 правку.

Парубий добавил, что на этой неделе депутаты должны рассмотреть проект об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, в который подали 503 поправки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на этой неделе президент Украины Петр Порошенко внесет Верховную Раду представление на новых членов Центральной избирательной комиссии.

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