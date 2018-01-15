23:47 15.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лавров нагло обманывает журналистов, - Марчук

Согласно тексту Будапештского меморандума, его подписанты обязываются не применять против Украины не только ядерное оружие, но и какое-либо другое оружие.

Лавров нагло обманывает журналистов, - Марчук

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров "просто нагло обманывает, журналистов, надеясь, что никто из них не заглянет в оригинал текста". Об этом в понедельник, 15 января, комментируя сегодняшнее заявление российского министра, заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, бывший премьер-министр, бывший министр обороны и бывший секретарь СНБО Евгений Марчук.

При этом он предлагает заглянуть в текст Будапештского меморандума и прочитайте только статью №2 этого документа. Там сказано, что подписанты "подтверждают свои обязательства и, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, - написал Марчук на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Сергей Лавров сказал, что Россия не нарушила Будапештский меморандум, так как не применяла против Украины ядерное оружие.

Более того, Лавров отметил, что Украина параллельно с Будапештским меморандумом якобы взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не "поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана, было грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей".

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