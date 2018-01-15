Климкин переговорил с Лавровым по освобождению заложников и миротворческой миссии

Глава украинского ведомства говорил об освобождении заложников и политзаключенных. Речь также шла о миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе.

Об этом Климкин написал сегодня утром в своем микроблоге в Twitter.

Вместе с тем министр отметил, что позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию, - написал Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на пресс-конференции Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, которые сложились после "референдума" в оккупированном Крыму.

При этом глава российского дипломатического ведомства считает, что Украина сама нарушила Будапештский меморандум, который гарантировал ей территориальную целостность в ответ на отказ от ядерного оружия.